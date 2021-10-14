Мужчина, рабочий, за рулем 10 лет. Госавтоинспекция Москвы рассказала о типичном нарушителе ПДД

Типичный нарушитель ПДД - мужчина в самом расцвете сил, с большим стажем вождения. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Московская Госавтоинспекция рассказала, как выглядит типичный нарушитель правил дорожного движения. Чтобы составить социальный портрет, проанализировали, кто нарушал правила с января по сентябрь 2021 года.

Получилось, что чаще всех попадаются на нарушении ПДД 26-35-летние мужчины. Причем водительского опыта типичному нарушителю не занимать – как правило, он получил права лет десять назад или даже более. Нарушители – представители рабочих профессий, у большинства из них среднее специальное образование. Если вы узнали в этом портрете себя, стоит быть осторожнее, когда садитесь за руль! А подрезают, едут на красный, не пропускают пешеходов, неправильно паркуются и по-другому нарушают ПДД большинство из них, проведя за рулем не более часа.

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