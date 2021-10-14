Неизвестные взломали Instagram-аккаунт генконсульства России в Харькове Фото: Маргарита КАЛИНКИНА

Instagram-аккаунт генерального консульства России в Харькове взломан неизвестными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя посольства России на Украине.

На странице соцсети было опубликовано провокационное заявление от имени генконсула Игоря Демяненко.

– Страница генконсульства РФ в Харькове в Instagram взломана. Сейчас специалисты выясняют, каким образом произошел взлом, и восстанавливают контроль над страницей, – сообщил дипломат.

Поздравление с Днем защитников и защитниц Украины, которое отмечается 14 октября, было опубликовано на странице утром в четверг. Запись содержала в себе провокационные высказывания в адрес российского руководства якобы от имени сотрудников консульства.

В октябре 2021 года была взломана страница в соцсетях мэра Тимашевска Виталия Карнауха. Тогда на странице чиновника появилось сообщение от первого лица, что его мать попала в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии.