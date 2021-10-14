Япония не признала беженцем российского анимешника, который в ластах приплыл на Хоккайдо с Кунашира

Мужчина, который называет себя Драконом наоборот и уплыл из России в Японию в ластах, получил отказ в предоставлении статуса беженца. Фото: социальные сети.

Японские власти не признали беженцем мужчину, который в августе 2021 года приплыл с российского острова Кунашир на японский остров Хоккайдо. Об этом сообщило агентство Kyodo. Депортировать россиянина пока что не будут – он подал апелляцию, и, пока ее будут рассматривать, сможет оставаться на территории Японии.

История 38-летнего уроженца Ижевска, который называет себя Ваас-Феникс Нокард, необычна. От Кунашира до Хоккайдо он плыл 24 километра в гидрокостюме и ластах. Перебраться в Японию решил потому, что давно увлекался японской культурой. Как уже писала kp.ru, мужчина был заядлым анимешником и любил флиртовать с японскими девушками. Даже его псевдоним – Нокард – отсыл к этому увлечению. Если прочесть слово «Нокард» наоборот, получится дракон – одна из ключевых фигур восточной мифологии.

В сентябре японские власти уже принимали решение об экстрадиции Нокарда.