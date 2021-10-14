ВОЗ сообщила о росте смертности от туберкулеза впервые за десять лет

В 2020 году от болезни умерло 1,5 миллиона человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Пандемия коронавируса спровоцировала рост смертности от туберкулеза в мире. Об этом сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в четверг, 14 октября.

Смертность от туберкулеза в мире выросла впервые за последние 10 лет. По словам представителей ВОЗ, пандемия коронавируса "обратила вспять" множество усилий, предпринятых в этом направлении. В 2020 году от легочной болезни умерло 1,5 миллиона человек. В 2021 и 2022 годах, опасаются в ВОЗ, количество заболевших туберкулезом и погибших от него может стать еще выше.

По оценкам ВОЗ, около 4,1 миллиона человек в настоящее время страдают туберкулезом, но даже не знают об этом. Для сравнения - в 2019 году таковых было около 2,9 миллиона.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России продолжает набирать силу очередной всплеск пандемии коронавируса. Количество заражений растет, инфекция убивает более 870 человек в сутки.