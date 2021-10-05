Привился, но не уберегся: Что происходит с вакцинированным человеком, если он заражается Дельта-штаммом до выработки антител

От момента вакцинации до выработки антител должно пройти время. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России продолжает набирать силу очередной всплеск эпидемии. Количество заражений коронавирусом растет, инфекция убивает более 870 человек в сутки. В таких условиях главная надежда на спасение - прививка, в один голос говорят врачи. Вакцина защищает в первую очередь от самых тяжелых осложнений и летального исхода, хотя и не гарантирует, что вы вообще не заразитесь.

Когда едешь на работу или учебу в забитом под завязку автобусе, вагоне метро или пригородной электричке, вирусная нагрузка может оказаться запредельно высокой. Тем более, что большинство сограждан наплевательски относится к масочному режиму, а агрессивный Дельта-штамм «короны» передается куда лучше прежних вариантов вируса. Что будет, если «свежепривитый» человек, у которого еще не успели выработаться антитела, подхватит ковид? Как реагирует иммунная система, уже нагруженная компонентами прививки, если к ним добавится сам вирус во всей красе? Об этом мы спросили кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Ивана Коновалова. Эксперт стал гостем очередного выпуска программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда».

УБИТЬ ДВУХ ЗАЙЦЕВ

- Я давно занимаюсь вакцинопрофилактикой и могу сказать, что в целом прививки служат очень значимыми иммунокорректорами. То есть это не просто профилактика конкретной инфекции, например, гриппа, кори или полиомиелита. Это еще и тренировочный плацдарм для того, чтобы в целом иммунная система у большинства людей начинала лучше работать, - поясняет Иван Коновалов.

Самый яркий пример - сравнение стран, в которых в младенчестве принята вакцинация против туберкулеза, и тех, где этого нет, говорит эксперт.

- Многочисленные исследования показали, что дети, которые очень рано, буквально в роддоме прививаются от туберкулеза, гораздо реже тяжело болеют любыми инфекциями. По сути, каждая вакцина кроме своей основной задачи (защиты от конкретного заболевания) оказывает еще и общий иммуностимулирующий эффект.

Поэтому мы можем ожидать, что антиковидные прививки обладают таким же свойством и корректируют состояние иммунной системы, считает врач.

КТО БЫСТРЕЕ: ИММУНИТЕТ ИЛИ ВИРУС

Нынешние российские вакцины против COVID-19 состоят из двух уколов (кроме однокомпонентного «Спутника лайт», который применяется в основном для ревакцинации ранее привитых). Полноценный иммунитет, как поясняют разработчики, вырабатывается в среднем через 21 день после второго компонента, или через 42 дня после первого укола. Что будет происходить в организме, если человек подхватил коронавирус, когда защитные антитела еще не успели появиться?

- В этом случае начинается конкуренция между выработкой иммунного ответа на введенную вакцину и попыткой вируса прорвать наши естественные барьеры и вызвать болезнь, - говорит доктор Коновалов. - Эффект или влияние вакцины на течение заболевания будет зависеть от конкретного срока встречи с коронавирусом. На примере других прививок мы наблюдали, что срок эффективного ответа на введение вакцины составляет примерно две недели. Однако в случае с ковидом дело обстоит несколько иначе, потому что наш организм никогда прежде с этим возбудителем не встречался.

Если человек сталкивается с вирусом, когда прошло слишком мало времени для формирования иммунного ответа, то может заболеть, продолжает эксперт.

- Однако говорить о том, что вакцина каким-то образом может ухудшить течение заболевания в таком случае - абсолютно неверно, - подчеркивает Иван Коновалов. - Наша цель – выиграть время. Потому что основная проблема при коронавирусной инфекции в том, что патологические процессы, которые запускает ковид, и время, которое требуется иммунитету, чтобы сформировать защиту, по сути работают как ножницы. Они противостоят друг другу. Если человек болеет, условно, в течение двух недель, то у него, скорее всего, уже есть шансы, что иммунная система среагирует и даст возможность выздороветь без развития осложнений.

КОЗНИ «ДЕЛЬТЫ»

Увы, Дельта-штамм осложняет ситуацию и ухудшает положение в случае заражения «недопривитых» людей, то есть не прошедших полный курс вакцинации.

- При этом варианте коронавируса заболевание протекает гораздо быстрее, - напоминает врач. - Даже у здоровых молодых людей инкубационный период сократился примерно в два раза. Если год назад это было 7-10 дней, то сейчас средний срок от контакта, то есть инфицирования, до первой симптоматики может составлять всего три-четыре дня. И мы уже видим активную инфекцию.

То же самое касается развития симптомов. Раньше человек пытался лечиться порядка недели дома и только потом попадал в стационар при ухудшении состояния. Сейчас же буквально в течение трех-четырех дней после первого проявления лихорадки могут присоединяться признаки дыхательной недостаточности, рассказывает инфекционист.

Словом, в той самой конкурентной схватке между иммунитетом, нарабатывающим антитела после прививки, и агрессивным вирусом, стремящимся прорвать оборону, шансы на выигрыш повышаются у последнего. «Нужно осознавать: пока не прошло как минимум 2-3 недели после вакцинации, вы рискуете заболеть и перенести инфекцию точно так же тяжело, как и те, кто вообще не привит», - предупреждает доктор Коновалов.

ЛОВИ МОМЕНТ: ДО КОМАНДИРОВКИ ИЛИ ПОСЛЕ?

- Иван Вячеславович, нередко наши читатели да и коллеги-журналисты задаются вопросом: если через пару дней предстоит командировка или поездка в отпуск, лучше привиться до или после возвращения? Ведь иммунитет точно не успеет появиться, а вдруг организм будет ослаблен, вкладывая силы в выработку антител?

- Однозначно нужно привиться до поездки, как можно скорее. Поймите: если вы не привиты, то у вас нет вообще никакой защиты (кроме внешних средств: маски, респиратора. - Ред.). При этом шансы заразиться в общественном транспорте, аэропорту, где много людей, не такие уж маленькие. И в любом случае вакцина никак не может ослабить иммунитет. Более того, она способна его стимулировать.

Успеет ли проявиться эффект общего «взбадривания» иммунной системы зависит, как уже было сказано, от сроков столкновения с вирусом после прививки. Нужно стараться максимально оттягивать время этой встречи, чтобы иммунная защита набрала силу. Поэтому - надеваем маски, а лучше респираторы, соблюдаем дистанцию не меньше 1,5 - 2 метров и используем антисептики для рук.

НА ЗАМЕТКУ

«Спутник V» как вакцина с наиболее мощным эффектом чаще дает постпрививочные реакции, и они могут быть выражены довольно сильно, в виде гриппоподобного состояния. Поэтому планировать поездку или какое-то важное мероприятие все-таки лучше не ранее, чем через 3-4 дня после укола.