Пробки до 9 баллов ожидаются в Москве вечером 14 октября 2021

В Москве из-за ливня вечером на дорогах будут 9-балльные пробки. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Департамент транспорта Москвы предупредил, что вечером 14 октября в на дорогах прогнозируют пробки до 7-9 баллов.

Сложности на дорогах будут из-за разных факторов. Во-первых, синоптики пообещали сильный дождь и порывистый ветер – до 17 метров в секунду. Во-вторых, в некоторых районах ситуацию осложнит проведение дорожных работ. Около трех часов дня, как сообщили в ведомстве, плотное движение было в местах проведения работ на 90-м и 26-м километрах внешней стороны МКАД, на 85-м и 45-м километрах внутренней стороны МКАД, в районе дома 45 по Волгоградскому проспекту, дома 32 с.22 шоссе Энтузиастов, Савеловской и Рижской эстакад и перекрестке Пролетарского проспекта и Кантемировской улицы. Дольше обычного, предупредили в Дептрансе, придется ехать по улицам Сущевский вал и Нижняя Масловка.

В вечерние часы пик москвичам советуют пользоваться общественным транспортом. - Он работает в штатном режиме и позволяет точно спрогнозировать время в пути, - отмечают в Дептрансе.

Ранее на kp.ru сообщалось, что уже 19 октября в Москве ожидают первый снег. Но бояться раннего прихода зимы не надо – это будет всего лишь репетиция снега, все «белые мухи» растают, не долетев до земли.