Российскую столицу видно из космоса

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва - город света. С каждым годом столица России становится все ярче. За последние десять лет специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы поставили порядка более 300 тысяч новых светильников во дворах, на улицах, на детских и спортивных площадках. Количество осветительных приборов выросло примерно в два раза.

- За десять лет уровень освещенности города увеличен в 1,5 раза, и сегодня Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на международном форуме «Российская энергетическая неделя». - При этом дополнительные затраты энергетики - ноль. То есть мы тратим на освещение города столько же электроэнергии, сколько и десять лет тому назад.

Расход электроэнергии не растет, как объяснили в Комплексе городского хозяйства, благодаря установке энергосберегающих светильников и внедрению цифровых «умных» систем управления. В планах до конца года - замена порядка 6 тысяч ламп уличного освещения на светодиодные и оборудование около 10 тысяч «умных» фонарей.

Кстати, в новых опорах освещения используются только светодиодные светильники. Они в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп, отличаются теплым белым светом. На светодиоды постепенно меняют и уже установленные лампы по мере их выхода из строя или по истечении срока эксплуатации. В 2020 году заменили около 6 тысяч старых светильников. А всего с 2011 года в столице установлено 249 тысяч новых опор наружного освещения. Сегодня Москва наряду с Токио, Лондоном, Нью-Йорком и Парижем входит в «пятерку» самых освещенных городов мира.

ВАЖНО

За последние 10 лет в Москве:

- население приросло на 1 миллион человек;

- построено 100 миллионов квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

При этом:

- общее потребление электричества в Москве выросло всего на 1%;

- потребление тепла сократилось на 11%, воды – на 32%, газа – на 18%.

ЦИФРЫ

Более 25 тысяч новых опор освещения появится в столице до конца года. Из них:

- более 12 тысяч. - во дворах;

- более 4 тысяч - на территориях школ и детских садов;

- всего более 9 тысяч - в Новой Москве.