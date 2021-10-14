Россиян приглашают на фейковые свидания и обирают: новая схема мошенничества

Россиян приглашают на фейковые свидания и обирают. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мошенники придумали новую уловку, чтобы обирать доверчивых россиян – фейковые свидания, и она срабатывает все чаще. За последние три года по схеме Fake Date начали работать как минимум 22 преступных группы, доходы только одной из них достигли более 18 миллионов рублей. О том, как это работает, рассказывает РБК.

Секрет в том, что все выглядит абсолютно нормально и естественно. Мошенники даже не думают выманивать у жертвы деньги «на операцию больной бабушке». Как правило, девушка, или мошенник, играющий в сети роль девушки, знакомится в Тиндере или соцсетях с мужчиной, быстро переводит диалог в мессенджер и приглашает мужчину на свидание. Девушка говорит, что у нее есть билет в театр или стендап-шоу и предлагает мужчине выкупить билет на место рядом с ней. Когда мужчина переходит по ссылке, которую ему скидывает дама, и пытается купить билет, он теряет деньги. Девушка предсказуемо исчезает.

За три года число фейковых сайтов театров, кинотеатров, стендап-шоу, ресторанов, на которых по схеме Fake Date крадут деньги у россиян, увеличилось в 30 раз. Сейчас эта афера переживает расцвет, ее используют как минимум 24 преступные группы.

Как ранее рассказывала kp.ru, в Крыму только за одну неделю мошенники обманули доверчивых на 8,2 миллиона рублей. А вот здесь забавная история о синей тряпочке и о том, как людей «разводят» на дорогие покупки ненужных вещей, обещая подарки.