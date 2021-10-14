Браташ стал главным тренером молодежной сборной России

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Олег Браташ Фото: Евгения ГУСЕВА

Главным тренером молодежной сборной России по хоккею был назначен Олег Браташ. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"Штаб сборной России принял решение назначить главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова на должность главного тренера Олимпийской сборной (ближайшего резерва национальной команды). Главным тренером молодежной сборной назначен Олег Браташ", - говорится в сообщении ФХР.

Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодежной сборной прокомментировал президент ФХР Владислав Третьяк. Он объяснил, что они связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам.

"Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне", - заявил Третьяк.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Россиянин оформил дубль и отдал две голевые передачи в первом для "Вашингтона" матче нового сезона против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:1).