Набиуллина назвала три фактора для появления доступного жилья в России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала три фактора, которые должны сложиться, чтобы жилье в России стало доступным. Об этом она рассказала в интервью Youtube-каналу "Фанимани".

Набиуллина отметила, что для появления доступного жилья нужны рост доходов населения, снижение стоимости жилья и доступность ипотеки.

"[Первое] - это рост доходов населения, которое может себе позволит взять кредит. Также это снижение стоимости жилья. Третье - доступность ипотеки. Эти все параметры должны идти вместе", - сказала глава ЦБ.

Набиуллина также подчеркнула, что если доходы населения не будут успевать за удорожанием ипотеки, кредиты на жилье будут брать люди с недостаточными зарплатами. Это может привести к негативным экономическим последствиям.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты назвали способ увеличить стоимость квартиры при продаже. Сообщается, что покупатели чаще отдают предпочтение максимально нейтральным вариантам ремонта в сдержанных тонах.