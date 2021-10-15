ВОЗ: На борьбу с пандемией коронавируса требуется 20–25 млрд долларов

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на борьбу с пандемией коронавируса требуется 20–25 миллиардов долларов. Он пояснил, что такая сумма необходима для того, чтобы выполнить основную цель ВОЗ: к концу 2021 года привить против COVID-19 40% населения всех стран мира, а к середине следующего года – вакцинировать 70% жителей планеты.

Кроме того, по словам Тедроса Гебрейесуса, нужно расширить доступ населения всех государств мира к тестированию на коронавирусную инфекцию и лечению заболевания, а также чтобы обеспечить всех людей средствами индивидуальной защиты,

«Нынешняя архитектура финансирования готовности к пандемиям и реагирования на них не соответствует поставленной цели», - заявил глава ВОЗ, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками «Большой двадцатки».

Он напомнил, что, по оценкам МВФ, если пандемия будет продолжаться в нынешних масштабах, «мир может столкнуться к 2026 году с экономическими потерями более чем в 5,3 триллиона долларов».

«Пандемия COVID-19 продемонстрировала фундаментальную истину: проще предотвратить (болезнь), чем ее лечить», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ВОЗ еще в начале нынешнего года заявляла, что на борьбу с пандемией коронавируса понадобится еще 22,9 миллиарда долларов.