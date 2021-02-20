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Коронавирус Covid-19

В ВОЗ подсчитали: на борьбу с пандемией в этом году понадобится почти $23 млрд

Деньги нужны в первую очередь на вакцины против COVID-19 и лекарства для больных
Источник:kp.ru
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Всемирная организация здравоохранения просит профинансировать работу ACT-Accelerator

Всемирная организация здравоохранения просит профинансировать работу ACT-Accelerator

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в этом году на борьбу с пандемией коронавируса понадобится еще 22,9 миллиарда долларов. Именно этой суммы не хватает, чтобы полностью профинансировать работу Международного партнерства по противостоянию COVID-19 ACT-Accelerator – программы, которая представляет собой «глобальное сотрудничество по ускорению разработки эффективных технологий» лечения и профилактики «ковида».

Распространение коронавируса в мире