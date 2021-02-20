В ВОЗ подсчитали: на борьбу с пандемией в этом году понадобится почти $23 млрд

Всемирная организация здравоохранения просит профинансировать работу ACT-Accelerator Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в этом году на борьбу с пандемией коронавируса понадобится еще 22,9 миллиарда долларов. Именно этой суммы не хватает, чтобы полностью профинансировать работу Международного партнерства по противостоянию COVID-19 ACT-Accelerator – программы, которая представляет собой «глобальное сотрудничество по ускорению разработки эффективных технологий» лечения и профилактики «ковида».