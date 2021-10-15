Пожар на юго-западе Москвы потушен

В Москве загорелась газовая подстанция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Газораспределительная станция воспламенилась на пересечении Новобутовской улицы с улицей Грина в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции столицы.

На месте происшествия работают спасательные службы города. Также к работе подключены сотрудники ДПС, которые должны обеспечить безопасность дорожного движения.

- Подача газа отключена. Организован штаб пожаротушения. Ликвидировано факельное горение и открытое горение 3-х рядом стоящих автомобилей. Стволы работают на охлаждение оборудования, — сообщило МЧС России.

Также отмечается, что площадь возгорания составляет 75 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 11:40 по московскому времени. Пожар был полностью ликвидирован в 12:37. Учточняется, что в результате произошедшего пострадал один человек.

Напомним, в китайской провинции Цзянсу 14 октября прогремел мощный взрыв. Он стал следствием пожара на местном химическом заводе, который производит перекись водорода. Инцидент произошел в 7:00 по местному времени. По данным EpochTimes, в результате ЧП как минимум один человек получил травмы и один пропал без вести. Его разыскивают, связи с ним нет.