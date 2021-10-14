Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу

По словам очевидцев, в близлежащих домах выбило стекла в окнах. Фото: кадр видео

В китайской провинции Цзянсу 14 октября прогремел мощный взрыв. Он стал следствием пожара на местном химическом заводе, который производит перекись водорода.

Инцидент произошел в 7:00 по местному времени. По данным EpochTimes, в результате ЧП как минимум один человек получил травмы и один пропал без вести. Его разыскивают, связи с ним нет.

На видео, которые попали в интернет, видны столбы дыма, которые поднимаются в небо, а также крупные очаги огня. Слышны громкие взрывы. По словам очевидцев, в близлежащих домах выбило стекла в окнах. Пожар тушили более трех часов, после этого на месте инцидента продолжал клубиться густой дым.

Как ранее писал сайт kp.ru, СК России по Ингушетии сообщил, что правоохранители начали расследовать дело взрыва бытового газа в Назрановском районе, при котором погибла женщина, а ее дети попали в больницу с ожогами. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека".