Американская журналистка похвасталась фотографиями с Путиным

Журналистка из США похвасталась фотографиями с Владимиром Путиным Фото: REUTERS

Ведущая канала CNBC Хедли Гэмбл выложила у себя в Instagram две фотографии с президентом России Владимиром Путиным с пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя", где она была модератором.

На первом снимке женщина держит печатную версию газеты "Коммерсант", на первой полосе которой размещено фото, где видны только ноги Гэмбл. На фоне сидит российский лидер.

- Мой лучший ракурс, — подписала пост журналистка.

На второй фотографии Гэмбл запечатлена идущей впереди президента России. Гэмбл призвала подписчиков обратить внимание на свою "властную походку".

Напомним, президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" в среду, 13 октября. В ходе мероприятия он поспорил с Хедли Гэмбл об объемах поставок газа в Европу. После того, как Гэмбл заявила, будто Россия не поставляет газ в Европу по газопроводу, Путин назвал журналистку красивой и симпатичной женщиной, но отметил, что она не слышит, о чем он говорит.