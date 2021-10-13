Путин поспорил с журналисткой о поставках газа в Европу: "Красивая женщина, но я ей говорю одно - она другое"

Президент России Владимир Путин и журналистка телеканала CNBC Хедли Гэмбл Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" в среду, 13 октября. В ходе мероприятия он поспорил с журналисткой телеканала CNBC Хедли Гэмбл, которая была модератором заседания, об объемах поставок газа в Европу.

"Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал…", - пожаловался Путин после того, как Гэмбл заявила, будто Россия не поставляет газ в Европу по газопроводу.

Президент подчеркнул, что это заблуждение. И Россия не только поставляет газ, но и увеличивает объемы контрактов.

"В целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%. И по газопроводам увеличили, и по СПГ. Мы не сокращаем, а увеличиваем. Разве я что-то непонятное сказал?", - отметил Владимир Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что Россия, а до нее СССР, всегда выполняли контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу - даже в период Холодной войны.