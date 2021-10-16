Умер Борис Ташкентский, актер из фильма "Будулай, которого не ждут"

Борис Ташкентский / Фото: театр "Ромэн"

На 85-м году жизни скончался народный артист России Борис Ташкентский, сообщает театр "Ромэн". Причина смерти не уточняется.

"Борис Рошельевич был педагогом для многих артистов. В 90-е годы он набрал целую группу молодых талантов, многие из которых стали очень успешными актёрами. Всю свою жизнь он щедро делился своим талантом, как и подобает истинному мастеру, - отметили в театре. - Заслуги Бориса Рошельевича отмечены многочисленными театральными премиями и дипломами, в 2001 году Указом Президента был награждён Орденом Дружбы".

Борис Ташкентский родился 2 января 1937 года в Ташкенте. После окончания театрального института в 1960 году отправился покорять Москву, где успешно дебютировал в театре "Ромэн".

В возрасте 37 лет он сыграл главную роль в спектакле “Здравствуй, Пушкин”, и был признан лучшим исполнителем роли великого поэта.

Отметился и работами в кинематографе. В числе фильмов с участием Ташкентского есть такие картины как "Будулай, которого не ждут", "Живодёр", "Мой остров синий", "Трефовый король", "Чардаш Монти" и "Черный жемчуг".