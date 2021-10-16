«НОВАТЭК» профинансирует программу подготовки кадров в колледжах Мурманской области

«НОВАТЭК» провел Форум подрядных организаций и поставщиков «Расширение сотрудничества в области капитального строительства» в поселке Белокаменка Мурманской области. Фото: novatek.ru

Компания «НОВАТЭК» профинансирует программу подготовки в колледжах региона высококвалифицированных кадров для Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Белокаменке. Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и председателя правления компании «НОВАТЭК» Леонида Михельсона.

«ЗАРПЛАТЫ ВЫСОКИЕ»

«С учетом нашей сегодняшней договоренности с Леонидом Викторовичем мы вместе с нашими колледжами отработаем специальную программу подготовки высококвалифицированных кадров для этого уникального проекта, – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Зарплаты здесь высокие, условия для работы хорошие, и, главное, что это технологически совершенно другой уровень. Программа будет полезна всем нашим ребятам, которые сегодня хотят получить профессию и достаточно зарабатывать. Для нас принципиально важно, чтобы именно жители Мурманской области получали эти рабочие места. И руководитель компании «НОВАТЭК» эту инициативу поддержал».

Встреча главы региона с главой компании «НОВАТЭК» состоялась сегодня на площадке ЦСКМС перед началом форума подрядных организаций, участие в котором приняли подрядчики «НОВАТЭКа» в области проектирования, строительства и поставок оборудования и материалов. На форуме обсуждались перспективные проекты компании, планы капитального строительства, вопросы локализации и импортозамещения, а также актуальные вопросы, связанные с реализацией действующих проектов. С докладами выступили руководители «НОВАТЭКа» и его дочерних обществ и совместных предприятий, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители промышленных и подрядных предприятий.

НОВЫЙ СЕКТОР СПГ

«Мы уже третий раз собираем форум, и в первый раз – в ЦСКМС в Белокаменке. На этих встречах мы детально обсуждаем вопросы реализации наших СПГ-проектов с отечественными производителями оборудования, проектировщиками и подрядными организациями, – сообщил председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. – Одна из наших важнейших задач – завоевание значимой доли мирового рынка СПГ (сжиженного природного газа – «КП»). Это можно обеспечить за счет максимальной доли локализации производства оборудования и импортозамещения при реализации масштабных СПГ-проектов, что снижает капитальные затраты и повышает конкурентоспособность российского СПГ. Совместная работа при поддержке Правительства позволит сформировать новый СПГ-сектор российской промышленности».

«Прорыв на рынке СПГ – это одна из 42 инициатив, которая была совсем недавно утверждена Председателем Правительства. Основная цель инициативы – увеличение доли российского оборудования при реализации проектов по производству СПГ на территории Российской Федерации. Мы будем решать три базовых задачи: это разработка критериев локализации, разработка собственного оборудования, а также требований и норм в области промышленной и пожарной безопасности», – добавил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.