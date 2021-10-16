Тульский "Арсенал" обыграл "Зенит" со счетом 2:1

"Арсенал" из Тулы обыграл "Зенит" со счетом 2:1 Фото: REUTERS

"Арсенал" из Тулы победил "Зенит" из Санкт-Петербурга со счетом 2:1 в 11-м туре российской Премьер-Лиги.

Голы в составе команды из Тулы забили грузин Зурико Давиташвили (53-я минута) и замбиец Кингс Кангва (90). У "Зенита" отличился россиян Артем Дзюба (88). Нападающий забил свой сотый гол в составе петербургского клуба.

Это второе поражение подряд для "Зенита". В предыдущем туре "сине-бело-голубые" проиграли "Сочи" со счетом 1:2.

Петербургский клуб сохранил лидерство в РПЛ с 23 очками. "Арсенал" занимает 12-е место с 12 очками.

Как пишет "КП-Спорт", "Зенит" за весь матч нанес 26 ударов по воротам Коченкова, попав 9 раз в створ, тогда как "Арсенал" пробил по воротам Крицюка только 6 раз, а в створ из них прилетело и вовсе только 3, но при этом два оказались голевыми.