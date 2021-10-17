В Венесуэле назвали экстрадицию Сааба из Кабо-Верде в США похищением

Алекса Сааба задержали в Кабо-Верде по обвинению в отмывании денег Фото: REUTERS

В Венесуэле назвали экстрадицию Алекса Сааба из Кабо-Верде в США похищением и грубым нарушением прав человека. Об этом говорится в заявлении министра связи и информации страны Фредди Ньаньеса.

«Правительство Боливарианской республики сообщает о похищении венесуэльского дипломата Алекса Сааба правительством США при содействии властей Кабо-Верде, которые пытали его и безосновательно держали его под стражей 491 день без ордера на арест и надлежащего судебного разбирательства», - отмечается в заявлении, опубликованном на странице Ньаньеса в Twitter.

Министр подчеркивает, что действия в отношении Сааба представляют собой «тяжкое нарушение прав человека», а Каракас возлагает «ответственность за жизнь и здоровье» Алекса Сааба на власти Кабо-Верде и администрацию президента США Джо Байдена.

«Мы оставляем за собой как суверенным государством право принять впоследствии меры», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, американские власти обвиняют венесуэльского бизнесмена с дипломатическим паспортом Алекса Сааба в отмывании 350 миллионов долларов для правительства Николаса Мадуро.

Сааб – гражданин Боливарианской республики колумбийского происхождения, в июле 2019 года предприниматель со статусом посла был включен в санкционный список США как организатор «широкой коррупционной сети», тогда же был выдан и международный ордер на его арест.

Правоохранители Кабо-Верде задержали бизнесмена 12 июня 2020 года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал, где приземлился для дозаправки частный самолет, на котором Алекс Сааб летел из Венесуэлы в Иран. После его ареста Каракас заявил протест и потребовал немедленно освободить своего гражданина, заявив, что Сааб занимает должность спецпосланника страны в Африканском союзе.