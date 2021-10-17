Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика17 октября 2021 3:15

Reuters: Задержанного в Кабо-Верде венесуэльского дипломата экстрадировали в США

Американские власти обвиняют Алекса Сааба в отмывании 350 миллионов долларов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Алекса Сааба задержали в Кабо-Верде по обвинению в отмывании денег для венесуэльского правительства

Алекса Сааба задержали в Кабо-Верде по обвинению в отмывании денег для венесуэльского правительства

Фото: REUTERS

Власти Кабо-Верде экстрадировали в Соединенные Штаты задержанного в прошлом году по запросу США венесуэльского бизнесмена с дипломатическим паспортом Алекса Сааба, которого американские власти обвиняют в отмывании 350 миллионов долларов для правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает агентство Reuters.

Сааб – гражданин Боливарианской республики колумбийского происхождения, в июле 2019 года предприниматель со статусом посла был включен в санкционный список США как организатор «широкой коррупционной сети», тогда же был выдан и международный ордер на его арест.

Правоохранители Кабо-Верде задержали бизнесмена 12 июня 2020 года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал, где приземлился для дозаправки частный самолет, на котором Алекс Сааб летел из Венесуэлы в Иран. После его ареста Каракас заявил протест и потребовал немедленно освободить своего гражданина, заявив, что Сааб занимает должность спецпосланника страны в Африканском союзе.