Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства Москвы с профессиональным праздником

Дорожное хозяйство Москвы масштабно - только площадь дорог составляет 117 млн кв. м! Фото Е. Самарина / mos.ru

В третье воскресенье октября в России отмечают День работников дорожного хозяйства. В 2021 году дата выпала на 17 октября. С профессиональным праздником дорожников Москвы поздравил мэр Сергей Собянин.

Это праздник всех, кто ухаживает за магистралями, улицами и переулками, следит за их состоянием и безопасностью. Дорожное хозяйство Москвы действительно масштабно - только площадь дорог составляет 117 миллионов квадратных метров! Треть этой инфраструктуры обслуживает и днем, и ночью одна из крупнейших организаций Европы — ГБУ «Автомобильные дороги». Свыше 30 тысяч специалистов Комплекса городского хозяйства следят за состоянием дорожного покрытия, ремонтируют его, устраняют последствия аварий, и конечно, делают столичные улицы чистыми.

Текущим и капитальным ремонтом дорог сегодня занимается 25 производственных комплексов. Только за этот год сотрудники ГБУ обновили 20,5 миллиона квадратных метров дорог, а это больше, чем вся площадь Москвы внутри Садового кольца.

У «Автомобильных дорог» есть собственная метеослужба. Синоптики помогают корректировать план работы в зависимости от погоды. А аварийно-спасательное формирование обеспечивает безопасность на МКАДе. В городе работает шесть постов, на которых дежурят спасатели, медики и дорожные рабочие. В случае аварии дорожные спасатели спешат на место происшествия и помогают сотрудникам других служб.

В штате ГБУ есть даже энтомологи (специалисты по насекомым), они обследуют зеленые насаждения вдоль трасс и магистралей и ищут вредителей.