В России 17 октября 2021 выявлено 34 303 новых заболевших коронавирусом

В России зафиксировали максимальное число заражений коронавирусом за сутки Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России выявлено 34 303 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии. При этом у 2 925 (8,5%) болезнь протекала без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число заболеваний выявлено в Москве, где за сутки заразились 6740 человек. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург – там 3 323 заболеваний. Третье место у Московской области – 2579 новых пациентов.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в России возросло до 7 992 687 человек. Кроме того, за минувшие сутки в стране выздоровели от болезни 18 717 пациентов, умерли - 997. Всего количество выздоровевших пациентов увеличилось до 7 000 624, умерших – до 223 312.

Как ранее писал сайт kp.ru, заболеваемость коронавирусом в России растет из-за сезонного подъема и распространения штамма "Дельта", который более заразен. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.