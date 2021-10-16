В Роспотребнадзоре рассказали об удвоении вторичных случаев коронавируса

Заболеваемость коронавирусом в России растет из-за штамма "Дельта" Фото: Олег ЗОЛОТО

Заболеваемость коронавирусом в России растет из-за сезонного подъема и распространения штамма "Дельта", который более заразен, рассказала РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, если ранее один больной человек инфицировал в среднем 2-3 здоровых, то в случае со штаммом "Дельта" – 5-6.

Эксперт подчеркнула, что уменьшить вероятность заражения можно. Для этого нужно соблюдать меры профилактики и поставить прививку против COVID-19.

Напомним, что штамм "Дельта" был впервые описан в Индии в декабре 2020 года и с тех пор активно распространился в более чем сотне стран мира. Он отличается от привычного "уханьского" варианта рядом мутаций в гене S-белка - предполагается, что они могут помогать штамму вируса "ускользать" от действия нейтрализующих антител у людей, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Считается, что "Дельта-штамм" более заразный, а течение болезни при нем более стремительное.