Самолет с патриархом Кириллом не смог приземлиться в Орле из-за тумана

В предыдущий раз Патриарх Кирилл бывал в Орле 28 июля 2016 года Фото: Роман КИЛЬМЯШКИН

Погодные условия помешали своевременному приземлению самолета, в котором находился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает в воскресенье, 17 октября, ТАСС со ссылкой на слова митрополита Орловского и Болховского Тихона.

"Погода препятствует приземлению его воздушного судна здесь, в Орле, - заявил митрополит. - Мы ожидаем его, чтобы закончить чин Великого освящения и совершить священную литургию".

По данным информагентства, 17 октября над столицей Орловской области наблюдается сильный туман. Видимо, именно это явление помешало благополучно приземлиться в запланированное время.

Как ранее писал сайт kp.ru, в прошлый раз Патриарх Кирилл бывал в Орле 28 июля 2016 года, в День крещения Руси. Тогда он возглавил Божественную литургию, которая состоялась в Богоявленском соборе и собрала в храме и на его площади несколько тысяч человек.