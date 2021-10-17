Медики оценили состояние киноэкипажа «Союз МС-18» как удовлетворительное Фото: кадр из видео

Актеры Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий после приземления на Землю космического корабля «Союз МС-18» чувствуют себя нормально.

«Медицинская бригада специалистов ФМБА России первой обследовала космонавта Олега Новицкого и участников космического полета Юлию Пересильд и Клима Шипенко, провели контроль состояния, снятие ЭКГ, измерения давления и сатурации…После перемещения космонавтов в мобильный госпиталь проведены обследования, данные которых мобильно переданы в ЦМСЧ №1 ФМБА России, где их расшифровали и интерпретировали. Состояние экипажа оценено как удовлетворительное», – сказано на сайте Федерального медико-биологического агентства.

Сообщается, что экипаж на трех вертолетах в сопровождении медработников ФМБА был доставлен в аэропорт Караганды, откуда позже актеров отправят в Звездный городок для прохождения реабилитации после полета. На случай нештатной ситуации ФМБА организовало дежурство врачей, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вместе с космонавтом Олегом Новицким после 12 дней на борту Международной космической станции вернулись на Землю. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-18» приземлился в степи Казахстана.