Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись с МКС на Землю

Фото: Роскосмос

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вместе с космонавтом Олегом Новицким после 12 дней на борту Международной космической станции (МКС) вернулись на Землю.

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-18» приземлился в степи Казахстана.

В Роскосмосе сообщили, что самочувствие вернувшегося с орбиты киноэкипажа хорошее. На орбите киноэкипаж провел 12 дней, в течение которых проходили съёмки фильма «Вызов».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Юлия Пересильд и Клим Шипенко с космонавтом Антоном Шкаплеровым 5 октября прибыли на МКС на борту корабля «Союз МС-19», а вернулись на Землю «Союзом МС-18», названным в честь Юрия Гагарина..

Покидая станцию, Юлия Пересильд и Клим Шипенко тепло попрощались с теми, кто остается на орбите – российскими космонавтами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровом, тремя астронавтами НАСА Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, а также японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке.

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Командиром корабля, который вернет актрису и режиссера с орбиты, будет космонавт Олег Новицкий. Он провел в экспедиции на борту МКС 191 суток, тогда как Юлии Пересильд и Клима Шипенко – 12 суток. С места приземления пройдет прямое включение для зрителей (подробности).

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