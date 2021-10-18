В Раде описали отношения Запада и Украины одесским анекдотом про мужа и жену

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович описал отношения Украины и западных стран через анекдот. По мнению политика, о дружбе Киева с Западом сегодня нет речи, потому что в этом в первую очередь не заинтересованы за рубежом.

"Сегодня дружат они (украинские власти. — Прим. ред.) с Западом? Нет. Хотите я вам анекдот расскажу про дружбу с Западом? В Одессе слышал, очень хороший. Вот точно, как у нас с Западом происходит", - заявил Рабинович в эфире "Украина 24".

Он рассказал анекдот, по сюжету которого женщина делится с подругой переживаниями о том, что муж ее разлюбил. Когда ее спрашивают, почему ей так кажется, героиня отвечает, что супруг уже два года не появляется дома.

По мнению парламентария, это описывает то, как Запад относится к Украине. Рабинович отметил, что простым украинцам не нужна интеграция в Европу, но нужен тот образ жизни, который там есть - соблюдение прав и свобод, чистота на улицах и так далее.

Как ранее писал сайт kp.ru, Пентагон заявил, что для Украины и Грузии двери НАТО открыты. США намерены заверить Киев и Тбилиси в приверженности суверенитету перед лицом "российской агрессии".