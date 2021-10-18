«Роскосмос» запустит раскрашенную под хохлому ракету «Союз» в ночь на 28 октября 2021 Фото: "Роскосмос"

«Роскосмос» планирует запустить ракету-носитель «Союз-2.1а», раскрашенную под хохлому, в ночь на 28 октября 2021.

Как говорится в сообщении госкорпорации, пуск с космодрома Байконур намечен на 3:00 по московскому времени. «Союз-2.1а» отправит на Международную космическую станцию грузовой корабль «Прогресс МС-18».

Ожидается, что корабль состыкуется с МКС 30 октября. Резервная дата пуска ракеты – 29 октября.

Как писал сайт kp.ru, под хохлому «Союз-2.1а» раскрасили не просто так, а в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Поэтому нарисовали на ней не только хохлому, но и цифру «800». С Нижегородской областью у «Роскосмоса» особые отношения - соглашение о сотрудничестве. В регионе, например, будут готовить специалистов для «Роскосмоса».

О том, чтобы запускать в космос узорчатые ракеты, раскрашенные в стиле хохломы или гжели, глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин говорил еще в августе 2020 года.