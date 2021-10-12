Роскосмос раскрасил ракету под хохлому и запустит ее в космос 28 октября

Раскрашенная под хохлому ракета полетит в космос с Байконура в конце октября. Фото: Роскосмос.

В «Роскосмосе» раскрасили ракету-носитель «Союз-2.1б» под хохлому. Фото опубликовали на сайте ведомства. Разрисованная ракета должна полететь в космос 28 октября. Стартует она с Байконура, с ее помощью на орбиту выведут грузовой корабль «Прогресс МС-18».

Под хохлому ракету раскрасили не просто так, а в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Поэтому нарисовали на ней не только хохлому, но и цифру «800». С Нижегородской областью у «Роскосмоса» особые отношения - соглашение о сотрудничестве. В регионе, например, будут готовить специалистов для «Роскосмоса».

«В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве Госкорпорации «Роскосмос» с Правительством Нижегородской области на данную ракету нанесена символика празднования этого события», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

О том, чтобы запускать в космос узорчатые ракеты, раскрашенные в стиле хохломы или гжели, глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин говорил еще в августе 2020 года. Правда, потом от идеи открестился, сказав корреспонденту ТАСС, что просто пошутил. Но ракету все равно раскрасили.

Пока россияне готовят космосу сюрприз в виде ракеты с хохломской росписью, космос приготовил землянам сюрприз не такой приятный – магнитную бурю, которая, как ранее сообщала kp.ru, продлится до 14 октября.