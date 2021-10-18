В московском метро будут штрафовать пассажиров с приспущенной маской

В общественном транспорте в Москве будут штрафовать пассажиров, которые неправильно надевают маску. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В московском общественном транспорте пассажирам теперь мало просто носить маску, носить ее надо еще и по всем правилам. Если маска есть, но она болтается на подбородке или закрывает только рот, человека все равно могут оштрафовать, объяснил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов. Постановление о правонарушении такому пассажиру будут выписывать контролеры в общественном транспорте, пишет ТАСС.

"Маска защищает, когда надета правильно - полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее», - обозначил проблему Султанов.

Напомним, что за нарушение масочного режима на предприятиях, в магазинах и торговых центрах физическое лицо могут оштрафовать на 4 тысячи рублей, отказать в обслуживании, выдворить из помещения. В общественном транспорте же человека без маски оштрафуют на 5 тысяч рублей. Пассажира без маски не пустят в салон транспорта, даже если он уже оплатил поездку.

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