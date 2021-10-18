В РАН рассказали, что 1,5% больных COVID-19 имеют только симптомы кишечной инфекции

У полутора процентов инфицированных нет никаких характерных симптомов ковида, но есть острое кишечное расстройство. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Человек с признаками острой кишечной инфекции может оказаться инфицированным COVID-19, даже если других симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, у него не наблюдается. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Нину Тикунову.

Тикунова рассказала об исследовании, проведенном группой новосибирских ученых и практикующих медиков. Они обследовали более 3,5 тысячи инфицированных. Оказалось, что у 1,5% не было никаких характерных для ковида симптомов, у них наблюдались только признаки острой кишечной инфекции.

"Клиницисты проверили, попадают ли в клинику пациенты, у которых есть признаки острой кишечной инфекции - диарея, боли в животе, температура, и у которых реально был бы коронавирус. И обнаружили, что есть больные, у которых есть коронавирус, но у них присутствуют только кишечные признаки и нет поражения легких, нет кашля и насморка", - рассказала Нина Тикунова.

У таких пациентов легкие не поражаются, мазки из ротоглотки дают отрицательный результат на ковид, но тем не менее они могут стать разносчиками коронавируса, особенно если не соблюдают меры гигиены.

"Нужно проводить детекцию фекалий, чтобы точно знать, что человек не болен. Медики совершенно четко заявляют, что если мы хотим остановить эту инфекцию, на эти тесты тоже следует обратить внимание", - считает Нина Тикунова.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Латвии предлагает ввести жесткий локдаун с комендантским часом из-за неконтролируемого распространения инфекции.