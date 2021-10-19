Песков заявил, что поголовные выплаты за вакцинацию от коронавируса вряд ли возможны

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поголовные выплаты россиянам за вакцинацию от коронавирусной инфекции вряд ли возможны. Такое заявление во вторник, 19 октября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, напомнив при этом, что поощрения для граждан уже существуют - лотереи.

«Здесь, конечно, решать специалистам. Вы знаете, что в некоторых регионах практикуются различные лотереи, розыгрыши призов. Безусловно все методы хороши, чтобы увеличить количество вакцинированных. Но вряд ли здесь возможна какая-то поголовная оплата», - заявил представитель Кремля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера также заявил, что признание Россией иностранных вакцин от COVID-19 возможно в обоюдном формате, отметив, что допуск на российский рынок иностранных препаратов не будет способствовать увеличению темпов вакцинации среди российских граждан. Песков указал на «вакцинофобия, которая есть у некоторых граждан, не связана с марками прививок».