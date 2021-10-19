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Здоровье19 октября 2021 13:09

Кремль: признание Россией иностранных вакцин от коронавируса возможно в обоюдном формате

Песков заявил, что допуск на российский рынок иностранных вакцин не будет способствовать увеличению темпов вакцинации среди россиян
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кремль: признание Россией иностранных вакцин от коронавируса возможно в обоюдном формате

Кремль: признание Россией иностранных вакцин от коронавируса возможно в обоюдном формате

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Признание Россией иностранных вакцин от коронавирусной инфекции возможно в обоюдном формате. Такое заявление во вторник, 19 октября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такие действия возможны только в обоюдном форма», - заявил Песков, комментируя вопрос о том, рассматривается ли в настоящее время вопрос допуска иностранных вакцин на отечественный рынок.

Как отметил представитель Кремля, допуск на российский рынок иностранных вакцин от коронавируса не будет способствовать увеличению темпов вакцинации среди российских граждан.

«Нет, эта вакцинофобия, которая есть у некоторых граждан, не связана с марками прививок», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также заявил, что власти сделали не все для разъяснения необходимости вакцинации от коронавируса, но отметил, что требуется и более ответственная позиция граждан.