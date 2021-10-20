Главный тренер "Интера" назвал "Шериф" отличным клубом

Главный тренер футбольного клуба "Интернационале" Симоне Индзаги Фото: REUTERS

Главный тренер футбольного клуба "Интернационале" Симоне Индзаги похвалил команду "Шерифа", с которой накануне прошел матч. Он назвал его отличным клубом.

Индзаги признался, что во время матча, который со счетом 3:1 выиграл миланский "Интер", нужно было забивать больше голов в первом тайме.

"Артуро Видаль всегда тренировался с энтузиазмом, и вместе с Алексисом Санчесом они всегда показывали мне, что хотят помочь [выиграть]. Артуро заслуживает всего этого, потому что он всегда готов помочь команде и имеет энтузиазм ребенка. Мы еще можем многое улучшить, но мы провели отличную игру", - рассказал Индзаги.

По словам тренера "Интера", футболисты допустили несколько ошибок, пропустив опасные контратаки от "Шерифа", поэтому в будущем предстоит еще много работы. Команду соперника Индзаги назвал при этом отличной, отмечает "КП-Спорт".

Как ранее писал сайт kp.ru, полузащитник "Интера" Артуро Видаль забил важный гол в ворота "Шерифа", и по этому поводу сказал после матча, что свой мяч посвящает дочери.