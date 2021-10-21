Путин заявил, что недопустимо уравнивать нацистов и коммунистов

Путин высказался о недопустимости уравнивания нацистов и коммунистов.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уравнивать нацистов и коммунистов недопустимо. Об этом он сказал в четверг, 21 октября, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
- Ставить на одну доску нацистов и коммунистов - недопустимо. Это – ложь, - сказал Путин.
Российский президент объяснил, что лично исследовал архивные документы.
-Я говорю отчасти как исследователь. Я читал документы. Поднял из архива эти документы. И поверьте - когда читал, то по-другому начала картина складываться. Реально - советское правительство боролось, чтобы предотвратить начало Второй мировой войны. Боролись за сохранение Чехословакии, - сказал Владимир Путин.
Российский президент заявил, что можно как угодно относиться к Сталину, но нельзя не признавать, что руководство СССР боролось за то, чтобы предотвратить войну.
В то же время Путин признал, что к руководителям страны с 1917 по девяностые годы у него много претензий.