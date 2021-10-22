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Здоровье22 октября 2021 12:48

Песков сообщил, что власти не планируют ужесточать ограничения из-за коронавируса

Решение об ограничениях в Москве принимали специалисты, поэтому Кремль решил не вмешиваться, отметил пресс-секретарь российского лидера
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти РФ не планируют вводить более жесткие меры из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что решение об ограничениях в Москве принимали специалисты, поэтому Кремль решил не вмешиваться.

- Специалисты пришли к выводу, что для того, чтобы разорвать эти эпидемиологические цепочки, необходимы такие меры, — сказал Песков.

Он отметил, что российские власти пока не рассматривают более жестких ограничений. Дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявлено 37 131 случай заболевания коронавирусной инфекцией, что стало рекордом с начала пандемии. По информации Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах, у 3 397 (9,1%) болезнь протекает без клинических проявлений. Наибольшее число новых заболеваний выявлено в Москве, где за сутки заразились 8 166 человек. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург – там 3 233 заболевания, на третьем Московская область – 2428 новых пациентов.