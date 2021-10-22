В России 22 октября 2021 выявлено 37 131 случай заражения коронавирусом

В России 22 октября 2021 выявлено максимальное число заражений коронавирусом с начала пандемии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в России выявлено 37 131 случай заболевания коронавирусной инфекцией, что стало рекордом с начала пандемии. По информации Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, новые случаи зафиксированы во всех 85 регионах, у 3 397 (9,1%) болезнь протекает без клинических проявлений.

Наибольшее число новых заболеваний выявлено в Москве, где за сутки заразились 8 166 человек. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург – там 3 233 заболевания, на третьем Московская область – 2428 новых пациентов. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в России возросло до 8 168 305 человек.

Также за минувшие сутки в стране от инфекции скончались 1 064 пациента, а полностью выздоровели от коронавируса 25 453 человека. Количество выздоровевших в России увеличилось до 7 117 060, умерли во время пандемии 228 453 пациента.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова предложила ввести запрет на развлекательные мероприятия и работу заведений общественного питания с 23:00 до 6:00. Такие инициативы связаны с ростом заболеваний коронавирусом в стране.