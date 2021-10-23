В Госдуме допустили, что газовый кризис в Молдове связан с политикой Кишинева

Депутат Ананских допустил, что газовый кризис в Молдове связан с политикой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских оценил сообщения, что "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдову с 1 декабря 2021 года.

- Конечно же, это плохо, и в первую очередь для жителей Молдавии, так как у них подорожает газ в домах, и для предприятий Молдавии, так как подорожает их продукция. Мне трудно понять причину, по которой правительство не смогло договориться с "Газпромом" по дальнейшей поставке. Потому что в любом случае это наиболее дешёвый газ для республики, — приводит слова парламентария RT.

Ананских допустил, что на власти страны оказали влияние "какие-то политические инсинуации".

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что власти Молдавии самостоятельно создают кризис с поставками газа. По его словам, тело нынешнего долга страны составляет 433 миллиона долларов, если учитывать просрочки платежей — 709 миллионов долларов. Куприянов сообщил, что власти страны не хотят признавать накопившийся долг и почему-то возмущены ценами на газ. Однако "Газпром" пошел навстречу властям Молдовы и заключил контракт по поставках на октябрь и готов продлить его до ноября, если страна оплатит поставки за сентябрь и октябрь, отметил Куприянов.