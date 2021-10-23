Газпром: Вина за ситуацию с поставками российского газа в Молдову целиком и полностью лежит на Кишиневе

"Газпром" прекратит поставлять газ в Молдавию, если страна не погасит долг Фото: REUTERS

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что власти Молдавии самостоятельно создают кризис с поставками газа.

По его словам, тело нынешнего долга страны составляет 433 миллиона долларов, если учитывать просрочки платежей — 709 миллионов долларов. Куприянов сообщил, что власти страны не хотят признавать накопившийся долг и почему-то возмущены ценами на газ.

Однако "Газпром" пошел навстречу властям Молдовы и заключил контракт по поставках на октябрь и готов продлить его до ноября, если страна оплатит поставки за сентябрь и октябрь, отметил Куприянов. Но компания прекратит поставки голубого топлива в страну, если Молдавия не погасит долг и не будет заключен новый контракт с 1 декабря.

- Здесь нет никакой политики, "Газпром" - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис, — цитирует Куприянова "Интерфакс".

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 22 октября, парламент Молдавии принял решение о введении в стране режима чрезвычайного положения на 30 дней до 20 ноября 2021 года. Такие меры ввели на фоне энергетического кризиса в стране. Кроме того, был потушен Вечный огонь на главном мемориале в Кишинёве из-за нехватки в стране природного газа.