Участник шоу "Минута славы" Нгуен Ван Хынг найден мертвым в Москве

Нгуен Ван Хынг. Фото: скриншот видео

Вьетнамского певца, участника российского телевизионного шоу "Минута славы" Нгуен Ван Хынга нашли мертвым в квартире в Москве.

- В квартире на Арбате найден мертвым певец Нгуен Ван Хынг. Ему было 39 лет, — цитирует ТАСС свой источник в медицинских службах.

Также отмечается, что следов насильственной смерти на теле артиста не обнаружено.

Нгуен Ван Хынг принимал участие в музыкальном шоу "Минута славы" на Первом канале. Вьетнамскому певцу удалось дойти до полуфинала.

Ранее умер участник российского реалити-шоу о похудении – Никита Судницын, которому было всего 25 лет. О смерти молодого человека сообщил создатель сети ресторанов "Тануки" Александр Орлов, запустивший этот проект. Никита умер в реанимации. Причиной смерти называют левожелудочковую недостаточность.