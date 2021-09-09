Умер участник российского реалити-шоу о похудении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер участник российского реалити-шоу о похудении – Никита Судницын, которому было всего 25 лет. О смерти молодого человека сообщил создатель сети ресторанов «Тануки» Александр Орлов, запустивший этот проект, реалити-шоу выходило на его Youtube-канале.

Суть проекта в том, чтобы помочь участникам избавиться от лишнего веса. Для них разрабатывали специальные диеты и схему тренировок. В самом начале шоу Никита Судницын весил 138 килограммов, а за полтора месяца участия в проекте молодой человек сбросил 18 килограммов, но этого результата ему показалось недостаточно, и он продолжил попытки похудеть.

В прошлую пятницу ему стало плохо, и он обратился в больницу, где парню выписали лекарство и отправили домой. На следующий день Судницыну стало хуже, и е нему дважды вызывали «Скорую», а вечером мать отвезла его в больницу. Никита умер в реанимации. Причиной смерти называют левожелудочковую недостаточность.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский назвал пять самых распространенных ошибок, которые допускают люди, стремясь похудеть.