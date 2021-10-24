Синоптик Тишковец сообщил, что жителей Центральной России в конце октября ожидает "пестрая погода"

Тишковец сообщил, что жителей Центральной России в конце октября ожидает "пестрая погода" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последнюю неделю октября в Центральной России будет «чрезвычайно пестрой на погоду». Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно прогнозам, в понедельник, 25 октября, на фоне повышенного атмосферного давления, будет относительно солнечно и без осадков. Ночью похолодает до 0…-5, а днем, наоборот, потеплее до +5, что соответствует климатическим показателям первой декады ноября. Ночью и утром на дорогах можно будет наблюдать «первый серьезный ледяной панцирь». На следующий день, 26 октября, «стартует адвекция более теплых воздушных масс», и в темное время суток будет около 0, а дневная температура повысится до +4…+9. В среду, 27 октября, с северо-запада придет теплый атмосферный фронт. Осадков выпадет немного – не более 2-3 мм осадков. Ночная температура ожидает в районе -1…+4, а днем будет около +3…+8. Четверг, 28 октября, должен стать «самым ненастным» из-за атлантического циклона, однако к середине дня потеплеет до +6…+11. «Финал недели и месяца ожидаются по-осеннему комфортными», - отмечается специалист.

По прогнозам синоптиков, в пятницу и выходные антициклон принесет солнце и тепло. Температура ночью будет +1…+6, а днем прогреется до +7…+12, что на 5 градусов выше многолетней нормы. «Такая же погода «миллион на миллион» эстафетой будет передана ноябрю. Предзимье отменяется», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, накануне синоптики сообщили, что самая холодная ночь с начала осени ожидается в Москве 25 октября.