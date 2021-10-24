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Общество24 октября 2021 11:14

Самая холодная ночь с начала осени ожидается в Москве 25 октября 2021

Утром на дорогах появится корка льда в 1-2 миллиметра
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самая холодная ночь с начала осени ожидается в Москве 25 октября 2021

Самая холодная ночь с начала осени ожидается в Москве 25 октября 2021

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самая холодная ночь с начала осени в Москве ожидается в ночь на понедельник, 25 октября, когда температура воздуха может опуститься до минус 3. Такое заявление сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, предупредив, что после такого похолодания утром на дорогах появится корка льда в 1-2 миллиметра.

«В ночь на понедельник благодаря гребню антициклона распогодится, но похолодание усилится, ударят заморозки - в Москве до минус 1- минус 3, в Подмосковье - ноль - минус 5. Это будет самая холодная ночь в текущем сезоне. И в ночь появится гололедица, а утром дороги и тротуары покроются коркой льда толщиной в 1-2 миллиметра», - приводит РИА Новости слова эксперта, который призвал пешеходов и автомобилистов быть осторожнее.

Как писал сайт kp.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о мокром снеге и порывситом ветре в эти выходные.