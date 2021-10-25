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Общество25 октября 2021 0:31

Полиция объявила в розыск ростовского журналиста Резника

Есть предположение, что сейчас он находится в Грузии
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Полиция объявила в розыск ростовского журналиста Резника

Полиция объявила в розыск ростовского журналиста Резника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ростовской области объявили в розыск журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника.

- Журналист объявлен в розыск. Инициировал процедуру Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД региона, но какие у них именно к Резнику вопросы, пока неизвестно, - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Также в Telegram-канале Readovka отмечается, что Резник специализируется на коррупционных расследованиях. Telegram-канал сообщает, что в 2013 году журналиста осудили за оскорбление представителя власти, заведомо ложный донос и коммерческий подкуп на 1,5 года колонии. По данным канала, сейчас ростовский журналист находится в Грузии.