На вооружении России есть десантный корабль, способный перекрыть проливы

Январь 2021 года. Новейший большой десантный корабль "Петр Моргунов" прибыл к месту несения службы из Санкт-Петербурга на базу Северного флота. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

На вооружении России есть корабли, способные в случае необходимости перекрывать проливы, а в случае необходимости – и целую морскую акваторию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Речь идет о БДК (большом десантном корабле) проекта 11711.

"С учетом возможностей и размерений БДК проекта 11711 способен принять сотни морских мин в зависимости от их предназначения. Этого количества достаточно, чтобы заблокировать не только любую проливную зону, но и обширные морские акватории", - сообщил источник агентству.

Сейчас в боевом составе ВМФ России есть два таких корабля, они называются "Иван Грен" и "Петр Моргунов". Еще два корабля строятся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» их эксплуатационные возможности будут выше, чем у предшественников.

Каждый из больших десантных кораблей проекта 11711 может нести до 13 боевых танков, до 36 бронетранспортеров и батальон морской пехоты.

Ранее сообщалось, что на охране космодрома «Восточный» задействовали охранную версию роботизированного комплекса «Маркер», который умеет сбивать беспилотники, отпугивать людей и блокировать автомобили. Существует и боевая версия «Маркера».