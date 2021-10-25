Александр Дрозденко предложил Совету Европы обсудить переход на «зеленую» экономику и энергетическую безопасность

Александр Дрозденко возглавляет российскую делегацию на 41-й сессии конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Глава российской делегации Александр Дрозденко накануне открытия конгресса местных и региональных властей Совета Европы предложил европейским коллегам актуализировать повестку и обсудить переход на «зеленую» экономику, энергетическую безопасность, а также рынок труда. Губернатор Ленинградской области призвал участников европейского форума не бояться поднимать острые, актуальные темы – например, ограничения, связанные с пандемией коронавируса и последствия этих ограничений для демократических процессов.

Еще один вопрос, который, по мнению главы российской делегации, требует подробного рассмотрения, - энергетическая безопасность городов и регионов Европы в условиях пандемии. Александр Дрозденко напомнил, что готовность к переходу на «зеленую» экономику бизнеса, коммунального комплекса, а также рынка труда все еще детально не просчитана.

- В интересах населения всех европейских регионов вопрос требует предметного рассмотрения, - подчеркнул губернатор.

Свое предложение Александр Дрозденко внес на заседании Бюро конгресса накануне открытия европейского форума. 41-я сессия конгресс местных и региональных властей Совета Европы начнет свою работу 26 октября в Страсбурге (Франция).

Напомним, губернатор Ленинградской области руководит российской делегацией с 2018 года – на этот пост он был назначен по указу президента России. Всего в составе делегации 36 человек: главы регионов, спикеры Законодательных собраний и члены Совета Федерации. Участники сессий уделяют большое внимание вопросам устойчивого развития регионов, финансового обеспечения местных органов власти, продвижения принципов демократии и соблюдения прав человека.

За время работы в конгрессе Александр Дрозденко от имени российской делегации выступил с рядом инициатив, в том числе о восстановлении финансирования деятельности конгресса на уровне 3% от общего бюджета Совета Европы, а также о рассмотрении вопроса кибербезопасности умных городов. На предыдущей 40-й сессии, состоявшейся в марте 2021 года в онлайн-формате, Александра Дрозденко повторно избрали заместителем председателя Палаты регионов. Кандидатуру губернатора Ленинградской области выдвинули представители политической группы конгресса «Европейская народная партия».