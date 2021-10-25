Фильм "Разжимая кулаки" выдвинут на Оскар от России

Главная героиня пытается избавиться от гиперопеки отца. Фото: кадр трейлера к фильму

Фильм "Разжимая кулаки" был выдвинут на Оскар от России. Режиссер ленты - Кира Коваленко.

О выдвижении фильма на премию сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского Оскаровского комитета Павла Чухрая.

Фильм "Разжимая кулаки" рассказывает историю девушки из небольшого шахтерского городка в Северной Осетии. Она пытается избавиться от гиперопеки отца и начать жить самостоятельно.

Картина была впервые показана на Каннском фестивале, где получила гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд".

Как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 25 октября, в Москве прошло заседание Российского Оскаровского комитета, в ходе которого избирался новый глава. Им стал режиссер Павел Чухрай, известный своими фильмами "Вор", "Водитель для Веры", "Русская игра", "Холодное танго" и многими другими.