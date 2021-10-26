Акция протеста прошла в Токио из-за брака бывшей принцессы Мако

В Токио прошла мирная акция протеста против брака принцессы Мако Фото: REUTERS

В Токио прошла мирная акция протеста против бракосочетания бывшей принцесса Мако и ее избранника Кэя Комуро.

Шествие началось с центрального входа в парк Хибия. Маршрут составил около двух километров.

Участники акция несли с собой плакаты, призывающие не допустить бракосочетание "предотвратить обман" и "защитить императорскую семью". На многих из них были изображены Кэй Комуро и его мать.

Утром 26 октября пара официально зарегистрировала брак. Завтра принцесса Мако официально выйдет из состава императорской семьи. Из-за неоднозначного отношения к браку пышных церемоний проводиться не будет.

Пара должна была пожениться еще в 2018 году, однако за полгода до свадьбы разразился скандал с Кэем Комуро. Бывший бойфренд его матери заявил, что давал женщины крупные суммы денег и оплачивал учебу Кэя, так как она обещала выйти за него замуж. Однако мать Кея отказалась выходить за него замуж, после чего экс-бойфренд потребовал деньги назад. Кей и его мать в резкой форме дали понять, что он не получит деньги назад.