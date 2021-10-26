Жириновский за полтора года сделал шесть прививок от ковида и одну от гриппа

Владимир Жириновский рассказал, что привился шесть раз от ковида и один раз от гриппа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский похвастался высоким содержанием антител в крови и рассказал, сколько прививок сделал за полтора года. Всего получилось семь раз – три вакцинации «Спутником V», три – «ЭпиВаком» и одна привиска от гриппа.

«Две — «Спутник», начали уменьшаться антитела — третий «Спутник». Через полгода уменьшаются тела — «Эпи-Вак», тоже две. Уменьшаются — третья. Вот шесть. Сейчас норма у меня — покажу справку. Но до этого шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить. Мы болезнь не остановим, если мы все не будем провакцинированы. Потому что зараза остается. Если мы все с прививками — зараза ушла», — цитирует политика Telegram-канал URA.RU.

Кстати, «Спутником V» Владимир Жириновский привился одним из первых в мире – в 2020 году лидер ЛДПР стал добровольцем в клинических испытаниях этой вакцины.

12 октября Жириновский на первом заседании Госдумы восьмого созыва раскритиковал депутатов за то, что они не носят маски и не соблюдают дистанцию в полтора метра.

- Так как сейчас работать нельзя! Посмотрите на парламенты нищих стран, даже у них такого нет. Никакой дистанции в полтора метра, ничего. Да еще и половина вот смотрю без масок! А сколько непривитых! У меня лично уже шесть вакцин!!! ЛДПР первая привилась вся! В итоге ни одного погибшего в нашей фракции! А пять коллег из других фракций уже гниют в земле! Надо немедленно включить вакцинацию от коронавируса в национальный прививочный календарь! – возмутился политик.